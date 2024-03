Mercato : L’OM songe vraiment à Christophe Galtier?

Cité parmi les pistes pour remplacer Jean-Louis Gasset à l’OM, Christophe Galtier ne serait finalement pas dans les petits papiers de Longoria d’après Foot Mercato.

C’est l’une des grosses infos du jour : l’OM aimerait récupérer Galtier ou Fonseca pour l’après Gasset selon L’Equipe. Seulement, Foot Mercato n’a pas les mêmes retours concernant le coach français. Ce jeudi, le média spécialisé a écrit un article réfutant cette possibilité.

« Toutefois, selon nos informations, la direction de l’OM n’envisage absolument pas Christophe Galtier comme une solution pour l’été prochain, lorsque l’intérim de Jean-Louis Gasset prendra fin. Galtier n’est pas sur la liste de l’OM » écrit Foot Mercato sur son site ce jeudi.

🚨🔴⚪️🇫🇷 #QSL | ❌️ Christophe Galtier n’est pas dans la short list de l’OM pour le poste d’entraîneur la saison prochaine.https://t.co/Oxw5Q7EoTh pic.twitter.com/3zHzcDXgr3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 28, 2024

S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible…

Après une série de 5 victoires consécutives, les supporters étaient quasi unanimes : il fallait conserver Jean Louis Gasset pour la saison prochaine. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et les défaites se sont enchaînés : une en Europa League et l’autre en Ligue 1 avant la trêve. Pour Alain Roche qui a été questionné par La Provence, cela n’est pas aussi simple qu’une proposition du club. Jean Louis Gasset peut aussi refuser si les conditions ne sont pas remplies.

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition, explique Alain Roche à La Provence. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts… Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »