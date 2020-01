Mercato : L’OM stoppe les négociations… le clan Lihadji répond !

C’est un feuilleton qui anime l’actualité de l’OM depuis plusieurs mois. Le jeune espoir du centre de formation, Isaac Lihadji a bien du mal à trouver un accord avec son club formateur pour la signature de son premier contrat pro. Le club olympien aurait décidé de retirer son offre…

Lancé lors des matches amicaux de pré saison par André Villas-Boas, Isaac Lihadji pourrait bien quitter l’OM en fin de saison. Le jeune ailier de 17 ans dispose d’un contrat aspirant jusqu’en juin 2020 et ne semble pas décidé à signer à Marseille. Malgré des négociations qui ont débuté en juillet dernier, les deux clans n’ont pas trouvé d’accord financier. Il faut dire que la belle coupe du monde U17 de Lihadji a attiré de nombreux clubs dont le LOSC, Nice, Monaco en France. Mais aussi à l’étranger (Dortmund, Barcelone, Arsenal..).

La Provence affirme que « l’OM a décidé de retirer son offre pour Isaac Lihadji ». Andoni Zubizarreta aurait même informé Lihadji de la décision du club ce mardi en fin de matinée. Contacté par le média régional, un proche de l’international U17 s’est exprimé sur la situation :

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs.. On n’a pas fait notre choix ». Un proche d’Isaac Lihadji – source : La Provence