Mercato : L’OM sur un milieu du Bayern Munich ?

L’Olympique de Marseille dispose de très peu de moyens financiers et on imagine mal le club recruter dans ce contexte. Et pourtant…

Selon RMC Sport, l’OM s’intéresserait à Michaël Cuisance. Le jeune français, 20 ans, a été recruté cet été par le Bayern Munich en provenance du Borussia Mönchengladbach pour environ 12 millions d’euros. Dans le plus grand club allemand le jeune milieu français joue cependant très peu et plusieurs clubs se sont renseignés pour le récupérer en prêt.

Parmi eux se trouverait donc l’Olympique de Marseille. Curieux lorsque l’on sait qu’il évolue au milieu de terrain et qu’il n’est pas franchement une sentinelle… Une manière de préparer l’après-Sanson ?

Les autres clubs intéressés pour le récupérer sont Toulouse, Reims et Metz en France et la Real Sociedad, Valladolid et le Feyenord Rotterdam à l’international.

« Même 30M€ ! Aujourd’hui est-ce que Sanson ne peut pas valoir plus ? »

« S’il y a une offre qui arrive à 15M€ pour Sanson, je ne pense qu’il ne faut même pas la regarder. Même 30M€ ! Aujourd’hui est-ce que Sanson ne peut pas valoir plus ? Est-ce qu’avec la pénurie des milieux de terrain en équipe de France, il ne va pas se passer quelque chose en mars et du coup, sa valeur va encore augmenter ? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. (…) Malheureusement tout est vendable, c’est l’histoire récente de l’OM. Souvenez-vous du départ de Dimitri Payet à West Ham par exemple. Mais Vincent Labrune avait besoin de l’argent pour renflouer les caisses. Les erreurs qui ont été commises sont encore commisses et aujourd’hui, on court après ça pour essayer de réduire le déficit. »

Fabrice Lamperti – Source : Football Club de Marseille