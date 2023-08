Mercato : L’OM tente de faire revenir Bailly ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Prêté la saison dernière par Manchester United à l’OM, Eric Bailly a connu une année difficile, entre blessures et une grosse suspension. Alors qu’il n’est pas dans les plans de Ten Hag, et qu’il était annoncé en Arabie Saoudite, ce dernier serait de nouveau sollicité par l’OM.

Prêté à l’OM la saison dernière, Eric Bailly serait indésirable du côté de Manchester United. Le défenseur Mancunien a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille la saison dernière. Une année difficile pour l’Ivoirien qui a multiplié les blessures et connu une suspension de sept matchs après un pied haut sur la poitrine de Moussa N’Diaye face à Hyères en 32e de finale de Coupe de France.



Selon Skysports, la direction olympienne pousserait pour un retour du défenseur central et pourrait formuler une offre dans les prochains jours. L’international ivoirien retrouverait Marcelino, son ancien entraîneur à Villareal. Le joueur de 29 ans avait été très performant sous ses ordres avec le Sous-marin jaune.

Le salaire de Bailly ne poserait pas de problème, le joueur ayant visiblement réduit ses exigences. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec les Red Devils concernant son transfert.

BREAKING: Marseille are pushing to sign Manchester United defender Eric Bailly ⏳ pic.twitter.com/6UbWGSFVHG — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2023

La différence de salaire entre Mbemba et Bailly est choquante

« Je suis toujours surpris de voir le salaire de Jordan Veretout. C’est le joueur le mieux payé du club, c’est important. Alexis Sanchez aurait logiquement dû être le salaire le plus important. Il n’y a pas énormément de différence, ça peut se comprendre. Mais ce qui me choque, c’est la différence de salaire qu’il peut y avoir avec des joueurs comme Guendouzi et Mbemba qui sont très impliqués sur le terrain et un joueur comme Bailly qui n’a même pas disputé 15 matchs depuis le début de la saison. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)