Mercato : L’OM tient enfin son entraîneur?

L’Olympique de Marseille foncerait sur Conceiçao pour la suite du projet de Pablo Longoria ! Le coach est proche de quitter le FC Porto.

Avec la nomination d’André Villas-Boas au poste de président du FC Porto, le porte de Sergio Conceiçao n’est plus assuré. Le Portugais devrait quitter le club dans les prochains jours et Di Marzio affirme qu’Enzo Maresca pourrait déjà être son remplaçant. L’OM verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien coach du FC Nantes dans ses rangs après le départ de Gasset en fin de saison.

🔹 Sérgio Conceição 🇵🇹 pourrait se diriger du côté de l’OM. Le FC Porto souhaiterait se tourner vers Enzo Maresca pour lui succéder. (@DiMarzio)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Q6DjR0idAZ — MercatOM (@Mercat_OM) May 22, 2024

Beye, c’est trop tôt pour Rothen !

L’OM cherche un nouveau coach. Pour Daniel Riolo, le club marseillais devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

🗣️ @DanielRiolo: « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte » pic.twitter.com/FXnpD1jycr — After Foot RMC (@AfterRMC) May 20, 2024

Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a seulement fait de belles choses avec une équipe de National depuis deux ans ?

Le lendemain, réponse de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur du PSG n’est pas du tout d’accord et pense que ce n’est pas une bonne idée ! « L’avis de Daniel Riolo sur Habib Beye ? Ça me surprend. Là-dessus, je trouve qu’il dit une énorme connerie. Elle est où la crédibilité, la légitimité d’Habib Beye en tant qu’entraîneur, pour diriger l’Olympique de Marseille ? Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a seulement fait de belles choses avec une équipe de National depuis deux ans ? Ce n’est pas contre Habib Beye. C’est juste qu’il y a des paliers à passer. Aujourd’hui, l’OM, c’est trop tôt. »