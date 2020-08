Mercato : L’OM tout proche de conclure un transfert surprise en provenance de Suisse ?

L’Olympique de Marseille a annoncé très tôt la couleur pour ce mercato. Le club veut recruter de jeunes joueurs prometteurs à valoriser. Notamment en attaque. Et si la pépite tant recherchée venait de Suisse ?

Andi Zeqiri, attaquant de 21 ans évoluant au Lausanne-Sport aurait trouvé un accord contractuel avec l’OM ! C’est ce qu’annonce le journaliste kosovar Arlind Sadiku. Selon lui, les deux clubs sont entrés dans la phase finale de discussions concernant le prix du joueur.

Exclusive

Andi Zeqiri reached personal agreement with Marseille

Lausanne are in final talks Marseille for the transfer amount. In the race for the services of the kosovan striker is also a Bundesliga team. #zeqiri #kosovo #transfer #swiss #marseille #ligue1 pic.twitter.com/AkuRUIKkKc

