Mercato : L’OM tout proche de faire signer sa 11e recrue !

L’Olympique de Marseille est tout proche de signer sa onzième recrue du mercato avec Eric Bailly. D’après Fabrizio Romano, c’est quasiment bouclé !

L’OM doit recruter un défenseur central pour boucler son mercato. Pablo Longoria et Javier Ribalta auront une nouvelle fois chamboulé l’effectif avec une dizaine d’arrivées et des départs. Avec le coach Tudor qui souhaite évoluer avec trois défenseurs centraux, les Marseillais ont été obligé de recruter à ce poste.

Bailly va signer un prêt avec OA?

C’est d’ailleurs à cette position qu’Eric Bailly évolue ! D’après Fabrizio Romano, il est tout proche de rejoindre le club. L’agent de l’ininternational ivoirien négocie actuellement avec le club pour trouver un accord. Cela concernerait notamment son salaire et les termes de son contrat après son prêt vu qu’une option d’achat de 10M€ serait incluse d’après L’Equipe.

« L’Olympique de Marseille conclut un accord de prêt d’Eric Bailly avec Manchester United. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat incluse. Des négociations sont en cours avec les agents de Bailly car il doit convenir de conditions personnelles en cas de transfert futur et permanent. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (19/08/22)

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. 🚨🔵 #OM Negotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? — Acherchour

Pour Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After sur RMC, l’Olympique de Marseille ne pourra pas tenir sur la durée avec de telles changements chaque saison. Il faut de la stabilité pour pouvoir s’installer comme un club important en Europe et continuer à grandir.

« Je voulais parler de l’Olympique de Marseille et d’où aller le club plus globalement. J’ai l’article dans L’Equipe aujourd’hui (mercredi) qui parlait du grand manège et du grand manège qui s’est opéré. J’ai réfléchi tout l’après-midi d’où allait l’OM et où allait l’OM. Est-ce qu’aujourd’hui, cette politique qui est du aux moyens du club et notamment du manque de vente, du modèle… Longoria est tributaire de ça. Est-ce que ce jeu de chaise musical va être viable et jusqu’à quand l’OM va être obligé de faire ça tous les ans? 3 coachs en 3 ans, Sampaoli / Villas-Boas / Tudor, on peut aussi ajouter Larguet. Ntcham qui est la goutte d’eau qui fait déborder le vase entre Longoria et le coach. C’était aussi un peu avec Eyraud. Ce qu’il s’est passé avec Sampaoli cette saison… Longoria veut un modèle italien avec l’entraîneur qui entraîne et qui n’a pas à s’intéresser au recrutement. Tudor ce n’est pas le plus stable d’Europe. En moyenne sur les trois dernières années, il y a une moyenne de 10 recrues par an. Equipe changeante, entraîneur changeant, philosophie changeante… Il y a des joueurs qui arrivent en prêt mais sans option d’achat. Comme Tavares et Saliba. Des joueurs vieillissants. Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? Quand on voit les joueurs qui arrivent avec Sanchez et Payet tu ne peux pas construire. J’ai regardé l’effectif, il ne reste plus beaucoup de joueurs d’il y a deux ans. Même pour les supporters, tu ne peux même pas t’identifier. En Europe, ce modèle-là, est-ce qu’il est viable? » Walid Acherchour – Source : After RMC (17/08/22)