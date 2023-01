Mercato : L’OM veut aussi Terem Moffi !

Et si finalement l’OM ne recruté pas un autre milieu offensif mais bien un attaquant ? C’est ce que croit savori l’Equipe qui annonce un fort interêt de Longoria pour le buteur de Lorient Terem Moffi.

Selon l’Equipe, « l’OM entre dans la danse pour Terem Moffi. Courtisé par Nice et West Ham en ce mois de janvier, le buteur nigérian de Lorient, 23 ans, a un nouveau prétendant: Marseille. La direction étudie la possibilité d’un transfert cet hiver. »

Le quotidien sportif précise que Pablo Longoria et Javier Ribalta ont activé l’option Terem Moffi lors des derniers jours. La direction olympienne discute avec l’entourage du joueur de 23 ans mais aucune offre n’a encore été faite à Lorient, d’autant que le joueur ne sera pas cédé à moins de 20M€.

Un OM de Tudor séduisant

« Marseille a fait un très grand match contre Lorient même si les bretons ont ouvert le score sur cette reprise de volée de Moffi sur corner, ou il n’y avait pas beaucoup de marquage. Le reste du match a été un cavalier seul de l’OM qui est vraiment une équipe étonnante, car encore une fois sa ligne d’attaque n’est quand même pas ébouriffante. Mais du coup les joueurs de côté participe au jeu, ce qui permet à l’OM d’avoir des solutions multiples comme sur l’égalisation de Kolasinac qui a gagné sa place de titulaire et qui est brillant techniquement comme jamais je ne l’ai vu à Arsenal. Derrière il y a un but sensationnel d’Alexis Sanchez, un 3e de Veretout et une 6e victoire consécutive. Un OM de Tudor séduisant, on parle beaucoup de mercato mais je ne suis pas certain que rajouter un attaquant de pointe pur serait forcément une super idée…» Pierre Ménès – Source : Youtube (14/01/2023)