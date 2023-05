Mercato : L’OM veut un attaquant de Ligue 1 après Wahi?

En plus de Wahi qui serait une piste de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom de Moussa Dembélé d’après Sky Sports. L’attaquant lyonnais est également suivi par Francfort qui envisage de remplacer Kolo Muani.

L’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms pour cet hiver. Celui d’Elye Wahi revient avec insistance ces derniers jours mais ce lundi, un nouvel attaquant a été cité par les médias ! D’après Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est relégué à une place de remplaçant sous les ordres de Laurent Blanc et pourrait quitter Lyon cet été.

D’après le média, il envisage bien un départ. Le club le plus insistant serait Francfort qui souhaite remplacer Randal Kolo Muani, annoncé sur le départ. « Francfort est un énorme club de Bundesliga avec une énorme fanbase. Nous envisageons et valorisons cette option », aurait confirmé Mamadi Fofana, l’agent de l’ancien joueur du Celtic. Naples aurait également pris des renseignements pour le récupérer, notamment en cas de départ d’Osimhen.

Excl. News Moussa #Dembele: Frankfurt has contacted his management! First and good talks have already taken place. He will leave Lyon on free deal as reported. Therefore highly interesting for #SGE – in case that Kolo Muani leaves the club! But: High salary … Marseille and… pic.twitter.com/ovkOnMIR4L — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 15, 2023

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

A la place, l’Olympique de Marseille a fait signer Vitinha, l’attaquant de Braga. Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le Portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps.

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .