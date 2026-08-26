Mercato : L’OM vise Karl Toko Ekambi !

L’Olympique de Marseille continue de travailler sur plusieurs pistes offensives dans cette dernière ligne droite du mercato. Selon Santi Aouna, Karl Toko Ekambi fait partie des options étudiées par la direction marseillaise, qui a déjà entamé des discussions avec les agents de l’international camerounais.

Des discussions déjà engagées avec son entourage

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer son secteur offensif.

Selon les informations de Foot Mercato, Karl Toko Ekambi est désormais une option envisagée par le club marseillais.

Le site indique que des discussions ont été entamées avec les agents du joueur, signe que le profil est bien étudié par la direction olympienne.

À ce stade, il ne s’agit toutefois pas d’un dossier finalisé. Aucune offre officielle ni aucun accord avec le joueur n’est annoncé.

L’OM doit d’abord vendre

Comme sur plusieurs dossiers actuellement travaillés, la situation financière du club reste déterminante.

Toujours selon Foot Mercato, l’OM doit attendre certains départs avant de pouvoir aller plus loin dans les discussions concernant Toko Ekambi.

Libre et intéressé par l’OM

À 33 ans, Toko Ekambi possède une solide expérience de la Ligue 1.

Après Angers, Villarreal, Lyon et Rennes, l’international camerounais a poursuivi sa carrière en Arabie saoudite, où il a évolué à Abha, Al-Ettifaq et Al-Fateh, avant de rejoindre Al-Arabi au Qatar.

Libre depuis environ un mois, Toko Ekambi attend désormais un nouveau challenge et ne serait pas opposé à un retour en France. L’intérêt marseillais lui plairait et le joueur serait prêt à rejoindre l’OM.