Mercato : Longoria lâche des indices sur le futur 9 de l’OM?

En conférence de presse, André Villas-Boas a affirmé que le non-recrutement d’un numéro 9 était un échec lors du dernier mercato. Le coach et le club espèrent faire venir un attaquant cet hiver. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria a donné quelques indices.

Avant le déplacement face au Nîmes Olympique ce vendredi soir, Pablo Longoria a répondu aux questions de Téléfoot. Le Head Of Football de l’Olympique de Marseille s’est exprimé sur la possibilité de faire signer un attaquant cet hiver après les récentes déclarations d’André Villas-Boas à ce sujet.

nous travaillons sur différentes pistes pour le numéro 9 — LONGORIA

« Le poste de numéro 9? On y travaille depuis quelques mois, quelques semaines… L’objectif est toujours d’améliorer l’équipe. On l’a bien analysée, avec ce que l’on a fait durant le dernier mercato, nous sommes satisfaits. Mais il faut toujours être ambitieux, chercher mieux. S’il y a des possibilités, nous travaillons sur différentes pistes pour le numéro 9. Je ne dirai pas de nom, je ne parle que de spéculations et d’hypothèses… Je ne donnerai pas de nom sauf lorsqu’ils seront sur le point de signer. » Pablo Longoria – Source : Téléfoot (04/12/20)