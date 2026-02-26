Mercato : Manchester United vise un ex milieu de l’OM parti libre

Brillant avec le Sénégal lors de la CAN et devenu incontournable à Villarreal, Pape Gueye attire désormais l’attention de Manchester United. Sous contrat jusqu’en 2028 en Espagne, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille pourrait animer le prochain mercato estival.

Le 18 janvier dernier, à Rabat, Pape Gueye a marqué un tournant dans sa carrière. Auteur d’un but décisif en finale de la CAN face au Maroc, le milieu de terrain de 27 ans est entré dans une nouvelle dimension avec le Sénégal. Un exploit symbolique qui a confirmé sa montée en puissance, déjà visible en club.

Arrivé libre à l’été 2024 à Villarreal CF, après une fin d’aventure contrastée à Marseille, l’international sénégalais s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Marcelino. Solide dans les duels, précieux à la récupération et plus influent offensivement (3 buts en 19 matches), il figure désormais parmi les milieux les plus performants de Liga.

Selon les informations de Foot Mercato, Manchester United suit de très près sa situation. En quête d’un successeur à Casemiro, les Red Devils voient en Gueye un profil capable de s’imposer en Premier League. Sous contrat jusqu’en 2028, le champion d’Afrique pourrait faire l’objet d’une offre conséquente cet été.

Un nouveau cap semble se profiler pour l’ancien Marseillais.