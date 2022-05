Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 cet hiver, Steve Mandanda pourrait finalement quitter l’OM cet été lors du mercato. Selon Bruno Blanzat, journaliste pour France Bleu Provence, le gardien olympien est annoncé à l’OGC Nice !

Cette saison, l’Olympique de Marseille a subi une énorme transition au poste de gardien. Pau Lopez est arrivé et a chamboulé la hiérarchie à ce poste où régnait Steve Mandanda. L’Espagnol est aujourd’hui en concurrence avec l’international français et lui a notamment cédé sa place dans les buts pour la rencontre à Lorient (victoire 3-0) de l’OM.

Ce ne sont plus que des rumeurs

Mais cette situation ne semble pas plaire à Steve Mandanda. Plusieurs fois annoncé sur le départ, le gardien marseillais serait de plus en plus proche de quitter le club. Selon Bruno Blanzat, journaliste pour France Bleu Provence qui suite notamment l’Olympique de Marseille, le portier de légende pourrait quitter le club dès cet été alors que cela n’a pas pu être fait cet hiver.

« Mandanda est plus que jamais sur le départ, on l’annonce à Nice. Ce ne sont plus que des rumeurs. Ça n’avait pu se faire l’hiver dernier » Bruno Blanzat – Source : France Bleu Provence

Mandanda est un joueur historique — Sampaoli

Même si Jorge Sampaoli semble privilégier l’ancien gardien de l’AS Rome pour des raisons tactiques, l’entraîneur argentin a toujours déclaré qu’il savait qu’il pouvait compter sur 2 gardiens de haut niveau et a toujours tressé les louages de la légende olympienne. Une nouvelle fois interrogé sur le cas Mandanda, l’ancien sélectionneur argentin lui a une fois de plus rendu hommage.

« C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)

je mets le club et l’équipe au-dessus de moi — Mandanda

Au terme de la victoire de l’OM face à Reims (0-1) Steve Mandanda s’est exprimé au micro de Prime Video.

« C’était important de gagner ce soir. On avait vu les résultats des autres donc on avait une pression supplémentaire mais on a été solides. on n’a pas fait un grand match avec pas mal d’erreurs techniques mais on a été solide et réaliste sur l’occasion qu’on a eu et on continue de gagner et ça c’est important. La concurrence ? Cette saison elle est comme elle est je prend les matchs qu’il y a à prendre quand je joue je donne le meilleur de moi-même et on profite comme ce soir quand on gagne dans la difficulté. Je connais ma situation de cette saison, il y a deux gardiens, le coach choisit. Je m’entraîne tous les jours pour être. performant quand on fait appel à moi. C’est sur que c’est pas simple mais en même temps on joue au foot, je suis dans un grand club, on est heureux d’être là, on fait une bonne saison. Il faut être prêt et on verra à la fin de la saison. Il faut bien garder à l’esprit que le plus important c’est l’équipe et le club. Personnellement c’est pas simple mais je mets le club et l’équipe au dessus de moi » Steve Mandanda – Source : Prime Video (24/04/2022)