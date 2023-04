Mercato : Moffi brille, des supporters marseillais énervés !

Terem Moffi a rejoint Nice cet hiver, alors qu’il était dans le viseur de l’OM. Depuis, il brille sous ses nouvelles couleurs et a notamment mis un doublé ce jeudi en Conférence League face à Bâle. De quoi agacer certains supporters Marseillais.

Soir d’Europa League et de Conference League ce jeudi, un seul club français est encore en lice. L’OGC Nice a joué contre Bâle (2-2) et un joueur s’est distingué. Il s’agit de Terem Moffi, prêté par Lorient à Nice cet hiver. Auteur d’une très belle prestation et d’un doublé dont une retournée acrobatique, le Nigérian s’est très vite acclimaté à son nouveau club.

QUEL BUT DE TEREM MOFFI !! 🇳🇬🤩 pic.twitter.com/hmXV0HjY5b — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) April 13, 2023

Des comparaisons avec Vitinha

De quoi agacer les supporters de l’OM, puisque le club phocéen était annoncé proche d’un accord avec le joueur, cet hiver, avant de finalement foncer sur Vitinha. Alors que le portugais a du mal à se faire une place pour cette fin de saison et n’est presque pas utilisé par Igor Tudor, Moffi brille. Les comparaisons fusent et certains supporters Marseillais se demandent si Pablo Longoria ne s’est pas trompé.

OH LE BUT EXCEPTIONNEL DE TEREM MOFFI LONGORIA JE T’EN VOUDRAI A VIE A VIE A VIIIIIE — … (@CousOM_) April 13, 2023

6eme but pour Moffi avec Nice pendant que Vitinha compte ses crottes 🥺 — Le zizi de Zizou dans Zazie  (@Nic0_OM) April 13, 2023

Moffi n’a jamais pensé à l’OM

Il faut quand même contrebalancer ces comparaisons, puisque Vitinha ne connaît pas le championnat français, n’a connu que le Portugal et ne parle pas la langue. Pendant que Moffi a pu s’acclimater à la Ligue 1 avec Lorient. Marseille mise sur Vitinha pour le long terme, en lui laissant cette fin de saison pour s’adapter afin d’être prêt pour la saison prochaine.

En plus, les supporters Marseillais auraient bien vu Moffi dans leur club, étant donné sa forme actuelle, mais le joueur n’a jamais pensé à rejoindre l’OM. « Dans mon esprit je ne pensais qu’à Nice, donc nous n’avons jamais été proche d’un accord avec l’OM« , avait assuré le Nigérian en conférence de presse le 6 avril.

