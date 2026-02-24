Mercato : Molina raconte comment l’OM a laissé passer milieu de terrain vendu cet hiver pour 25M€ !

L’Olympique de Marseille a manqué l’opportunité de recruter Patrick Zabi, Ivoirien de 19 ans vendu 25 millions d’euros au Paris FC à l’issue du mercato d’hiver 2026. Une vente record pour un joueur formé au Stade de Reims, qui aurait pu renforcer le milieu phocéen selon plusieurs sources récentes.

Un transfert confirmé à 25 M€ vers le Paris FC

Le Paris FC a officialisé l’arrivée de Patrick Zabi en provenance du Stade de Reims pour un montant de 25 millions d’euros selon l’Equipe, transaction programmée pour l’été 2026. Zabi, milieu de terrain de 19 ans, a disputé sa première saison professionnelle avec le club champenois après avoir signé en janvier 2025 pour une somme très modeste (100k€).

Un an après son arrivée à Reims contre 100 000 € en provenance de l’Ivoire FC, Patrick Zabi a été vendu… 25 M€ ! Une sacrée affaire pour le club champenois, qui a trouvé un accord avec le Paris FC > https://t.co/1XizcaxSa7 pic.twitter.com/MoqNp32Uvy — L’Équipe (@lequipe) February 3, 2026

Relégué en Ligue 2 cette saison, le Paris FC a réussi un investissement majeur pour s’attacher les services d’un joueur cité parmi les jeunes milieux les plus prometteurs du football français. Des clubs anglais de Premier League s’étaient également montré intéressés avant la conclusion du transfert.

Un raté pour l’OM selon Romain Molina

Le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué dans une récente vidéo que Zabi devait initialement rejoindre l’Olympique de Marseille avant de rallier le Stade de Reims, soulignant que Marseille avait même réalisé les démarches administratives nécessaires pour son essai mais qu’il n’a finalement jamais eu lieu.

Cette information de Molina fait écho aux discussions internes autour des structures de formation et du rôle de l’équipe réserve à Marseille, sans toutefois être confirmée par des sources officielles du club. Un recrutement en post formation qui aurait peut être rapporté gros à Marseille, même si son temps de jeu aurait forcément été moins conséquent à Marseille…