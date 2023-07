Mercato : Ndiaye proche de l’OM? Le coach de Sheffield répond !

En négociations pour venir à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Iliman Ndiaye ne serait pas si proche de venir à l’OM d’après son coach à Sheffield !

Les clubs se préparent pour la saison prochaine en organisant des matchs amicaux et en partant en stage ! L’Olympique de Marseille va prochainement s’envoler pour l’Allemagne alors que Sheffield file au Portugal dans les prochains jours. La question que peuvent se poser les supporters marseillais est forcément : Ndiaye sera-t-il en Allemagne ou au Portugal?

Pour la radio anglaise Radio Sheffield après la rencontre face à Chesterfield qui a eu lieu ce samedi et où Ndiaye a marqué, le coach Paul Heckingbottom s’est exprimé sur l’avenir de son joueur. Il devrait l’emmener avec le groupe pour son stage ! « Des discussions ont-elles lieu pour un départ ? Je ne sais pas, je n’ai communiqué qu’avec Ilimane, il est heureux ici. C’est notre joueur, il est sous contrat, et il partira en stage au Portugal avec nous… »

A LIRE AUSSI : Mercato : Un gros média saoudien annonce Aubameyang à l’OM !

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »