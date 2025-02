Mercato : Nice vient chasser sur les terres de l’OM !

L’OM et l’OGC Nice sont en concurrence en Ligue 1, sur le mercato mais aussi pour les partenariats. Nice vient de s’offrir une belle prise en trouvant un accord avec le FC Burel, ancien club partenaire de l’OM…

Le partenariat entre OGC Nice et FC Burel ouvre une page pour le club marseillais, reconnu pour ses équipes de jeunes talents. Suite à son retrait de l’accord OM Next Gen, le FC Burel opte pour une collaboration offrant de meilleures garanties pour l’essor de ses joueurs. Le directeur sportif Serge Obre explique : « On était les premiers à signer le partenariat avec l’OM mais au final, on a jugé que certaines exigences n’ont pas été respectées et que tous les clubs de la région en font partie. C’est moins valorisant que l’approche de Nice qui assure davantage l’arrivée de nos jeunes au haut niveau. »

🔵🟡 ✍ PARTENARIAT ✍ 🔴⚫️ Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l’@ogcnice 🤝 pic.twitter.com/Pz4U7iAL93 — Burel Football Club (@Burel_FC) February 12, 2025

Le club précise sur ses réseaux : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l’OGC Nice. Ce partenariat représente une étape majeure pour notre club et offre d’innombrables opportunités de développement pour nos joueurs. Ensemble, nous partagerons nos valeurs de passion, de respect et d’esprit d’équipe. Nous remercions l’OGC Nice pour sa confiance et son engagement. »

Par ailleurs, le FC Burel souhaite conserver ses jeunes pousses jusqu’à 14 ans avant leur passage en centre de formation, une décision qui pourrait déplaire aux supporters de l’OM et aux Marseillais.