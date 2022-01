Mercato : Officialisation dès ce jeudi pour la première recrue de l’OM?

C’est dans les tuyaux depuis quelques jours et ça devrait être officiel ce jeudi ! Cédric Bakambu serait sur le point de signer son contrat avec l’Olympique de Marseille !

Après le départ de Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille serait tout proche de signer sa première recrue ! Depuis plusieurs jours, Cédric Bakambu est cité comme étant le prochain attaquant de Jorge Sampaoli après son départ de la Chine.

Libre, il devrait signer un contrat de 2 ans et demi à Marseille ! Selon les informations de Johnny Séverin, journaliste notamment passé la Chaîne Téléfoot, Cédric Bakambu va bel et bien signer à l’OM et cela devrait être officiel ce jeudi après-midi !

🚨Info #MercatOM 🔵⚪️@Bakambu17 va s’engager cet après-midi avec l’@OM_Officiel en paraphant un contrat de deux ans et demi. Libre, l’international congolais originaire de Vitry-sur-Seine était la priorité offensive de Longoria et Sampaoli depuis plusieurs mois. #TeamOM⚡️🇨🇩🔰 — Johnny Séverin (@jseverin11) January 13, 2022

Sampaoli voulait régler les soucis de finition

Jorge Sampaoli était en conférence de presse il y a une semaine pour évoquer la rencontre face à Bordeaux mais aussi le recrutement. Le coach a affirmé qu’il souhaitait renforcer le côté offensif et plus particulièrement la finition.

« On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/01/22)

#Sampaoli : « On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022

En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat — Bakambu

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato