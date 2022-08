Mercato [OFFICIEL] : Issa Kaboré est la 10e recrue de l’OM !

Annoncé depuis plusieurs jours, Issa Kaboré est officiellement prêté à l’OM par Manchester City. Le jeune latéral sera la doublure de Clauss au poste de latéral droit !

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗫

✍️ «𝗙𝗹𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗜𝗞» 🇧🇫#BienvenueSurMars 𝗜𝘀𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ 👽🛸 pic.twitter.com/MuSQ7PZICy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2022

Jonathan Clauss est prévenu

La Provence a interrogé Hubert Velud, le sélectionneur du Burkina Faso. Ce dernier prévient Jonathan Clauss, son joueur n’est pas venu pour être une simple doublure !

« Mentalement c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier. (…) Je pense que Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression » Hubert Velud – source : La Provence (07/2022)