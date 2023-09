Mercato : Officiel, l’OM prête Ben Seghir !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Salim Ben Seghir est revenu à Marseille après un prêt à Valenciennes. Mais le jeune joueur offensif ne va pas rester à l’OM, il vient d’être prêté en seconde division suisse !

En effet, le club de Neuchâtel Xamax FCS, pensionnaire de deuxième division suisse, a officialisé ce vendredi l’arrivée de Salim Ben Seghir (20 ans) en provenance de l’OM dans le cadre d’un prêt. Le joueur dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec le club olympien, reste à savoir s’il a prolongé avant d’être prêté ?

𝗕𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗛𝗜𝗥 ❌ 𝗫𝗔𝗠𝗔𝗫 Le club a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Salim Ben Seghir 🔴⚫ Le joueur arrive en prêt en provenance de l’ @OM_Officiel 🤝 Communiqué 👉 https://t.co/Cyp0ph8toV#SangRougeNoir pic.twitter.com/tm5Am0y3Nb — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) September 8, 2023

Voici le communiqué du club suisse :

« Le club Rouge et Noir annonce l’arrivée en prêt en cette fin de mercato du jeune joueur offensif Salim Ben Seghir en provenance de l’Olympique de Marseille. Joueur âgé de 20 ans, Ben Seghir avait suivi la filière de formation à l’OGC Nice intégrant le groupe professionnel à 17 ans. Il avait vécu son tout premier match de Ligue 1 en 2020 face à Dijon. Il sera ensuite transféré à l’Olympique de Marseille à l’aube de la saison 21-22. Convoqué à plusieurs reprises dans le groupe olympien, Ben Seghir avait fait sa première apparition en Ligue 1 avec l’OM face au Montpellier Hérault Sport Club durant la saison 21-22. Lors de la première partie de la saison 22-23, il avait alterné entre des convocations avec la première équipe et des titularisations avec la réserve de Marseille. Il avait été prêté lors de la seconde partie de la précédente saison au FC Valenciennes en Ligue 2. Le joueur offensif, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, y avait collectionné 18 présences. Talent du football français et grand frère du milieu offensif de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir, Salim compte également 9 sélections avec la France U19 et 7 avec la France U17. Nous souhaitons la bienvenue à Salim sous les couleurs Rouge et Noir ! »

Interrogé par le site officiel de la Ligue 2 BKT, Ben Seghir a expliqué qui était son idole plus jeune. « Cristiano Ronaldo, ça a toujours été lui. J’aimais tout chez lui : sa force de travail, ses dribbles, ses frappes… Et, parmi les joueurs actuels, ceux qui m’inspirent le plus sont Marcus Rashford, Jadon Sancho, Vinícius… J’aime bien les dribbleurs donc il y a aussi Kylian Mbappé. »

Le jeune joueur de 20 ans dont le petit frère joue à Monaco est revenu sur son premier match au stade en tant que spectateur, c’était au Vélodrome. « C’était un OM-Nice au Stade Vélodrome, un sacré clin d’œil, non (formé à Nice, il appartient à l’OM depuis 2021) ? J’y avais été avec mon coach du Sporting Club Cogolinois, le club où je jouais enfant, dans le Var. Je devais avoir 7-8 ans et je ne me souviens plus du tout du match mais l’ambiance m’avait marqué ! » Il trouve d’ailleurs que c’est la meilleure ambiance qu’il ait jamais connu. « Sans hésitation, celle du Vélodrome ! Le dernier match de la saison 2021/2022, lorsqu’on a reçu Strasbourg pour se qualifier pour la Ligue des champions (4-0), je n’avais jamais vécu ça… J’ai vibré comme jamais ! »

Dimitri Payet et Boubacar Kamara. Amine Harit aussi… j’ai tout de suite vu qu’ils étaient au-dessus

Ben Seghir donne aussi les noms des joueurs le plus impressionnants contre qui il a joué. « A l’entraînement, c’était Dimitri Payet et Boubacar Kamara. Amine Harit aussi. Quand je suis arrivé à l’OM, il y a deux ans, j’ai tout de suite vu qu’ils étaient au-dessus. Et cette saison, avec VA, j’ai bien aimé Maxime Bernauer du Paris FC. C’est un très bon défenseur, à l’aise ballon au pied. Je pense qu’il a le niveau pour aller au-dessus. »