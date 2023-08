Mercato : Officiel pour Lirola !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

C’était attendu, c’est maintenant officiel, Pol Lirola quitte l’OM et repart en Italie. L’OM vient de confirmer que le latéral droit rejoint Frosinone en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 👊

Notre latéral 🇪🇸 rejoint Frosinone en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. pic.twitter.com/gKT3UzHZdg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2023

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien. »