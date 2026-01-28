Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM 🔥 Maupay est à Séville ! Gomes en PL ? Bakola vers Strasbourg ! Encore 3 arrivées ?
OM Actualités

Mercato OM 🔥 Maupay est à Séville ! Gomes en PL ? Bakola vers Strasbourg ! Encore 3 arrivées ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat FAQ Mercato. Avec deux thèmes en préambule : Les départ de Gomes et Bakola, Maupay c’est réglé ! Deux postes recherchés en plus d’un milieu de terrain ? Et bien sûr vos thèmes !

Replay sur Youtube

 


 

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823