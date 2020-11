Mercato OM : 10 joueurs en fin de contrat en juin ! Le point sur les contrats…

L’OM a reussi à faire prolonger plusieurs éléments, mais il en reste encore baucoup en fin de contrat en juin prochain. L’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais.

Dimitri Payet et Steve Mandanda ont prolongé et lissé leur salaire jusqu’en 2024. Les jeunes Ake et Perrin avaient avant cela prolongé leur contrat, tout comme Alvaro dont l’option d’achat a été levée. Cependant, il reste encore une dizaine de joueurs professionnels dont le contrat se termine en juin prochain.

Les jeunes Chabrolle et Rocchia ne devraient pas être conservés, tout comme Khaoui. Les deux attaquants Germain et Mitroglou, si l’international grec est encore là en juin, partiront à coup sûr. Quid de Thauvin et Amavi ? Des négociations ont débuté mais rien n’est acté dans ces deux dossiers. Il y a aussi les recrues: Nagatomo n’a qu’un contrat d’un an, Balerdi et Cuisance sont prêtés avec des options d’achats élevées, 15M€ pour l’argentin, entre 10 et 18M€ pour le milieu français.

Thauvin et Amavi libres en juin 2021

A lire: LONGORIA EN DIT PLUS SUR LA PROLONGATION DE THAUVIN !

le point sur les contrats de l’effectif de l’OM ( Novembre 2020)

En gras les habituels titulaires

En bleu les recrues estivales 2020

2021 Amavi, Mitroglou, Thauvin, Germain, Chabrolle, Rocchia, Khaoui, Nagatomo, Balerdi (prêt avec OA), Cuisance (Prêt avec OA)

2022 Sanson, Sakai, Kamara, Ngapandouetnbu, Lopez (prêté avec OA à Sassuolo)

2023 Benedetto, Caleta-Car, Alvaro, Strootman, Radonjic, Perrin

2024 Rongier, Mandanda, Payet, Ake, Gueye

2025 Henrique