Mercato OM : 3 clubs dont le nouveau riche Newcastle sur Saliba ?

Bien que le joueur soit motivé à l’idée de rester à l’OM et d’y jouer la Ligue des Champions, William Saliba devrait se résoudre à rentrer à Arsenal qui veut le récupérer. D’autres clubs sont sur le coup…

En effet selon le journaliste Fabrice Hawkins, en plus de l’envie de l’OM de le faire revenir et celle d’Arsenal de le faire prolonger, trois clubs aimeraient recruter William Saliba cet été : « Bien qu’Arsenal souhaite conserver William Saliba, Newcastle, Naples et l’Atlético Madrid sont intéressés. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’ont pas abandonné l’idée de le faire revenir. »

Alors que la tendance semble à un retour de Saliba à Arsenal, Pablo Longoria n’écarte pas la possibilité de conserver le défenseur central français.

« On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s’il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club… Mais il faut surtout respecter Arsenal. (…) Payer 30M€ ? Je ne parle pas de chiffres, ni de prix. Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d’accord s’il y a des possibilités de pouvoir avancer. En France, je me rends compte qu’on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d’un prix fixe de transfert. Parce que ce n’est pas la même chose que de payer 60 millions d’euros en cash ou 60 millions d’euros en six ou sept ans. Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Etienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)

