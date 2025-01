Mercato OM : 30M€ pour Elye Wahi?

L’Olympique de Marseille s’est-il trompé avec Elye Wahi? Son temps de jeu diminue et en Angleterre, son profil semble plaire à Graham Potter, coach de West Ham…

West Ham insiste pour récupérer Elye Wahi ! ESPN évoque ce mercredi un potentiel transfert de l’attaquant français pour près de 30 millions d’euros ! Seulement, le média explique également que le joueur veut rester en France et s’imposer à l’OM. De son côté l’OM mise sur Maupay depuis quelques mois. L’attaquant lui est clairement passé devant dans la hiérarchie.

Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question — Longoria

Pablo Longoria a clairement fait savoir que l’attaquant ne partira pas lors du mercato d’hiver. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. »