Mercato OM : 4 noms pour remplacer Rulli !

L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes au poste de gardien lors de ce mercato. Selon le journaliste Orazio Accomando, le club apprécie notamment Orlando Gill, Kamil Grabara, Marcin Bułka et Rome-Jayden Owusu-Oduro. Lucas Perri, lui, ne ferait pas partie des premiers choix et se rapprocherait du Torino.

Plusieurs profils étudiés par l’OM

Le poste de gardien reste donc un dossier ouvert à Marseille. Dans une publication relayée par SportMediaset, Orazio Accomando cite plusieurs profils suivis par le club phocéen. « Marseille, en plus de Gill, apprécient aussi Grabara de Wolfsburg, Bulka de Neom et Owusu-Oduro de l’AZ. Ce ne sont pas les deux seuls profils. »

Le journaliste précise ainsi que Orlando Gill n’est pas la seule option étudiée. Kamil Grabara, Marcin Bułka et Rome-Jayden Owusu-Oduro figurent également parmi les profils appréciés.

Cette liste ne serait d’ailleurs pas exhaustive. L’OM continuerait donc d’étudier plusieurs possibilités avant de prendre une décision définitive.

Perri proche du Torino

En revanche, Lucas Perri ne serait pas considéré comme une priorité par les dirigeants marseillais. « Perri n’est pas l’un des premiers choix. Le gardien a un accord avec Torino. »

Le dossier du gardien brésilien semble ainsi davantage se diriger vers l’Italie. Orazio Accomando ajoute une information concernant la suite de l’opération : « Attente pour demain. Créneaux de visites médicales réservés jusqu’à 12 heures. »

Ces éléments concernent le rapprochement entre Perri et le Torino. Ils ne signifient toutefois pas que le transfert est définitivement officialisé.

Le mercato des gardiens reste ouvert

Pour l’OM, la situation demeure donc indécise. Gill, Grabara, Bułka et Owusu-Oduro font partie des noms cités, tandis que Lucas Perri semble prendre la direction de Turin.

À ce stade, aucune arrivée n’est annoncée à Marseille dans cette déclaration. Le club phocéen doit encore déterminer quel profil sera privilégié pour renforcer son poste de gardien.