Mercato OM : 63 M€ de ventes malgré 6 titulaires partis, bien loin des plus gros vendeurs de Ligue 1

L’Olympique de Marseille a profondément affaibli son effectif durant le mercato estival. Si Transfermarkt comptabilise 90 millions d’euros de ventes brutes, cette somme ne correspond pas réellement à ce qui revient à l’OM. Dans le dossier Mason Greenwood, Manchester United détenait 40 % du transfert : sur les 39 M€ affichés, Marseille n’a ainsi récupéré qu’environ 24 M€. Au final, l’OM a laissé partir six joueurs majeurs pour seulement 73 millions d’euros environ de recettes immédiates.

Greenwood : 39 M€ affichés, seulement 24 M€ pour l’OM

C’est la principale correction à apporter aux chiffres bruts du mercato.

Transfermarkt enregistre le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour 39 M€. Mais l’OM ne récupère pas l’intégralité de cette somme puisque Manchester United possédait 40 % des droits économiques liés à une future revente.

La part réellement perçue par Marseille tourne donc autour de 24 millions d’euros.

En prenant cette particularité en compte, les recettes réellement attribuables à l’OM tombent autour de 75 M€, et non des 90 M€ affichés par Transfermarkt.

Six titulaires ou cadres pour environ 73 M€

Le constat est encore plus marquant lorsqu’on se concentre sur les six principaux joueurs perdus cet été :

Mason Greenwood : environ 24 M€ pour l’OM

Facundo Medina : 23 M€

Quinten Timber : 20 M€

Geronimo Rulli : 3,5 M€

Pierre-Emerick Aubameyang : 1,5 M€

Leonardo Balerdi : 1 M€ de prêt payant

Soit environ 73 millions d’euros de recettes immédiates pour six joueurs qui occupaient tous une place importante dans l’effectif. Les montants bruts des opérations Medina, Timber, Rulli, Aubameyang et Balerdi sont ceux recensés par Transfermarkt.

Une perte sportive considérable

Transfermarkt évalue à 267,5 M€ la valeur marchande cumulée de l’ensemble des joueurs ayant quitté l’OM cet été.

Bien sûr, cette valeur théorique inclut les retours de prêt et ne doit pas être directement comparée aux seules ventes réalisées. Mais elle illustre l’ampleur du renouvellement subi par Marseille.

Surtout, l’OM a perdu Greenwood, Medina, Timber, Rulli, Aubameyang et Balerdi, sans recruter le moindre joueur pour les remplacer.

Au-delà de la nécessité de réduire la masse salariale, c’est donc l’un des paradoxes de cet été : Marseille a sacrifié une grande partie de son ossature sportive sans générer, en retour, des recettes à la hauteur de la qualité perdue.

Bien loin des autres gros vendeurs…