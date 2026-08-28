Mercato OM : à force d’attendre, Marseille risque de perdre plusieurs de ses pistes

Toujours bloqué par la nécessité de réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter, l’Olympique de Marseille voit certaines de ses pistes commencer à s’éloigner. Selon RMC Sport, Yann Gboho et Jean-Clair Todibo disposent d’autres possibilités, tandis que Noah Atubolu va finalement rejoindre l’Eintracht Francfort. Un avertissement sérieux à quelques jours de la fermeture du mercato.

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Gboho et Todibo ne pourront pas attendre indéfiniment

Le temps commence à devenir un véritable adversaire pour l’OM.

Selon RMC Sport, Marseille s’est notamment renseigné sur Yann Gboho, mais le joueur dispose d’autres possibilités, en particulier du côté de Lens et de Hull City.

La situation est comparable pour Jean-Clair Todibo. Le défenseur a fait part de son intérêt pour l’OM, mais son dossier reste dépendant des départs marseillais et il ne pourra pas attendre indéfiniment que la situation se débloque.

L’OM se retrouve donc dans une position délicate : plusieurs profils ont été identifiés, mais le club ne dispose pas encore de la marge nécessaire pour passer concrètement à l’action.

Atubolu, premier exemple d’une piste qui s’envole

Le cas Noah Atubolu illustre parfaitement ce danger.

Le gardien de Fribourg faisait partie des joueurs suivis par Marseille, mais l’OM n’a pas été en mesure d’avancer suffisamment rapidement.

Selon RMC Sport, Atubolu doit désormais rejoindre l’Eintracht Francfort. Le club marseillais voit donc une piste sérieuse lui échapper pendant qu’il tente toujours de finaliser plusieurs départs.

Le problème pourrait se répéter dans les prochains jours.

L’OM aurait besoin d’environ quatre départs, notamment parmi les joueurs disposant de gros salaires, avant de retrouver une réelle marge de manœuvre sur le marché.

À quelques jours de la clôture, Marseille doit donc accélérer sur ses ventes sous peine de voir d’autres opportunités lui passer sous le nez. Gboho et Todibo sont encore accessibles, mais le dossier Atubolu montre que le mercato n’attendra pas l’OM.