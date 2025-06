Mercato OM : Abline démuni face aux déclarations de Kita !

Dans une récente interview, le jeune prodige du FC Nantes, Matthis Abline, s’est exprimé sur son avenir, tandis que des rumeurs l’envoient notamment du côté de l’Olympique de Marseille. À seulement quelques jours d’un match crucial avec l’équipe de France Espoirs, l’attaquant de 22 ans préfère garder la tête froide et se concentrer sur ses objectifs immédiats.

Interrogé sur un éventuel intérêt de l’OM, Matthis Abline a répondu avec prudence : « Franchement, je n’ai pas encore trop réfléchi à ça. Ma saison n’est pas terminée et la saison prochaine n’a pas démarré. Pour l’instant, je suis avec les Espoirs et j’y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard… ». Des propos qui témoignent de la maturité et de l’humilité d’un joueur décidé à ne pas se laisser distraire par les spéculations.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, avait récemment fait parler de lui en fixant un prix de 50 millions d’euros pour un éventuel transfert de son attaquant. Une déclaration qui a amusé Abline : « Ouais, j’ai vu ça… Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà. ». Avec une pointe d’humour, le jeune talent a balayé le sujet, refusant d’accorder trop d’importance à cette valorisation impressionnante.

Quant à l’idée de rejoindre l’OM, Matthis Abline reste évasif, sans pour autant fermer la porte : « Énormément de choses me tentent. Aujourd’hui, je ne me projette pas. Je suis concentré sur l’Euro et c’est tout. ». Une déclaration fidèle à son état d’esprit : se concentrer sur l’Euro Espoirs et sur son rôle avec l’équipe de France, sans se laisser perturber par les rumeurs du mercato.

Âgé de 22 ans, Matthis Abline continue d’attirer l’attention des grands clubs par ses performances sur le terrain et par son sang-froid en dehors. S’il est courtisé par l’OM et d’autres formations, le jeune Nantais semble décidé à avancer étape par étape, avec l’Euro Espoirs comme priorité. L’avenir dira si l’Olympique de Marseille, ou un autre grand nom, parviendra à s’attacher ses services.