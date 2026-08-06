Mercato OM : accord avec Leverkusen pour le transfert de Facundo Medina

Facundo Medina va quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Selon L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 25 millions d’euros, bonus compris.

Un accord à 23 M€ plus 2 M€ de bonus

Le dossier Facundo Medina est désormais proche de son dénouement. D’après les informations de L’Équipe, l’OM a accepté une offre du Bayer Leverkusen estimée à 25 millions d’euros.

Le montage comprendrait 23 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Le défenseur argentin de 27 ans avait déjà trouvé un accord avec le club allemand.

Medina est désormais attendu en Allemagne après ses vacances afin de finaliser son engagement. Il devrait signer un contrat d’environ cinq ans avec Leverkusen.

La deuxième offre a convaincu l’OM

Le club allemand avait lancé son offensive ces derniers jours avec une première proposition. Celle-ci avait été refusée par la direction marseillaise, qui espérait récupérer davantage pour son défenseur.

Leverkusen est ensuite revenu avec une offre améliorée. Cette deuxième proposition a été acceptée par l’OM.

Arrivé à Marseille l’été dernier en provenance du RC Lens, Facundo Medina ne sera donc resté qu’une saison en Provence.

Une vente importante pour les finances marseillaises

Cette opération va permettre à l’OM de récupérer une somme significative dans un mercato marqué par la nécessité de vendre et d’alléger la masse salariale.

Le club marseillais reste engagé dans une vaste opération de dégraissage afin de dégager de nouvelles marges de manœuvre. Le transfert de Medina constitue ainsi l’une des premières ventes majeures de l’été.

Avec un montant pouvant atteindre 25 millions d’euros, l’OM répond à une partie de ses besoins financiers tout en perdant un défenseur important de son effectif.

Medina attendu à Leverkusen après ses vacances

L’accord entre les clubs est trouvé et le joueur avait déjà donné son accord à la formation allemande. Il ne resterait donc plus que les dernières étapes habituelles avant l’officialisation du transfert.

Sauf retournement de situation, Facundo Medina va poursuivre sa carrière en Bundesliga sous les couleurs du Bayer Leverkusen.