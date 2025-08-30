Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Accord avec Zhegrova, Rabiot absent, Aguerd relancé, Ordonez… le temps presse !
OM Actualités

Mercato OM : Accord avec Zhegrova, Rabiot absent, Aguerd relancé, Ordonez… le temps presse !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Live Mercato OM, petit point hebdomadaire sur le mercato de l’OM. Côté départs, les dossiers Ounahi, Rabiot, Maupay… mais aussi l’arrivée d’Ordonez, Zhegrova, Aguerd, un milieu un latéral gauche ?

Les derniers joueurs vont être agités !

 

 

