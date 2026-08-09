Mercato OM : accord de principe avec Newcastle pour Højbjerg ?

Pierre-Emile Højbjerg se rapproche d’un retour en Premier League. Selon le compte X @intexcl, Newcastle United et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord de principe pour le transfert du milieu danois de 31 ans, pour une indemnité estimée à environ 14 millions d’euros.

Accord de principe entre l’OM et Newcastle

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg aurait connu une accélération importante.

Selon les informations du compte @intexcl, Newcastle United et l’OM se seraient entendus en principe pour le transfert du milieu de terrain danois.

Le joueur aurait lui aussi donné son accord pour effectuer son retour en Premier League.

Le montant de l’opération serait estimé à environ 14 millions d’euros, correspondant aux 12 millions de livres annoncés par la source.

À ce stade, le transfert ne serait toutefois pas encore officiellement finalisé. L’opération serait actuellement en cours de formalisation entre les différentes parties.

🚨EXCL: Newcastle United agree deal in principle with Marseille to sign Pierre-Emile Hojbjerg. PL return agreed for 31yo; #NUFC to pay fee of ~£12m to OM. Understand #THFC to receive ~£2m due to inserted % sell-on clause in 2024 sale. Move now being formalised.… pic.twitter.com/2XTZUldJWm — The Article (@intexcl) August 9, 2026

Tottenham devrait récupérer environ 2,3 M€

Toujours selon @intexcl, Tottenham devrait également bénéficier financièrement de cette opération.

Le club londonien aurait conservé une clause de pourcentage à la revente lors du départ de Højbjerg vers Marseille en 2024.

Cette clause permettrait aux Spurs de récupérer environ 2,3 millions d’euros, sur la base des 2 millions de livres annoncés par la source.

Une partie de l’indemnité versée par Newcastle ne reviendrait donc pas directement à l’OM.

Un nouveau départ majeur pour l’OM ?

Si cette information se confirme, le départ de Højbjerg constituerait un nouveau mouvement important dans l’effectif marseillais.

Le club olympien doit encore réaliser plusieurs ventes afin de réduire ses charges et de dégager des marges de manœuvre sur le mercato.

L’intérêt de Newcastle pour le Danois avait déjà été évoqué ces derniers jours. Cette fois, @intexcl évoque un accord de principe entre les deux clubs, ainsi qu’un feu vert du joueur.

Il resterait désormais à finaliser les derniers détails avant une éventuelle officialisation.