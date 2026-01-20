Mercato OM : Accord pour la première recrue hivernale !

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber. Le milieu international néerlandais est désormais proche de s’engager avec le club phocéen, alors que seuls quelques détails restent à finaliser.

Accord avec Feyenoord pour Timber ?

Le mercato hivernal de l’OM pourrait connaître une accélération majeure. D’après les informations de Foot Mercato, un terrain d’entente a été trouvé entre le club marseillais et Feyenoord concernant Quinten Timber, milieu de terrain international néerlandais. À ce stade, aucune officialisation n’a été communiquée par les deux clubs, mais le dossier est présenté comme très avancé.



Cette opération s’inscrirait dans la continuité de la stratégie menée par les dirigeants olympiens, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui cherchent à renforcer l’effectif durant la fenêtre hivernale. Après un mercato estival déjà actif, notamment pour consolider des secteurs identifiés comme prioritaires, l’OM souhaite apporter un nouveau profil capable d’élever le niveau de compétitivité de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi.

Une opportunité de marché identifiée par l’OM

Toujours selon Foot Mercato, Quinten Timber arrive en fin de contrat avec Feyenoord en juin prochain. Cette situation contractuelle a ouvert la porte à une négociation hivernale, permettant à l’Olympique de Marseille d’anticiper la concurrence. Le média précise également que la relation entre le joueur et son entraîneur à Feyenoord, Robin van Persie, est aujourd’hui distendue, facilitant un possible départ dès cet hiver.

Le profil du milieu néerlandais ne laissait pas indifférents d’autres clubs européens. Foot Mercato indique que Quinten Timber figurait sur les tablettes de formations de Premier League, notamment West Ham et Aston Villa. L’OM aurait su se positionner rapidement pour prendre l’avantage sur ces concurrents.

Sur le plan sportif, l’arrivée de Quinten Timber permettrait d’étoffer un entrejeu très sollicité depuis le début de la saison. Polyvalent, habitué aux joutes européennes et au haut niveau international, le Néerlandais correspond au type de joueur recherché par la direction marseillaise pour répondre aux exigences de la Ligue 1 et des compétitions continentales.

À ce stade, aucune déclaration officielle n’a été faite par les parties concernées. Tant que les derniers détails ne sont pas réglés, la prudence reste de mise. Mais pour l’OM, ce dossier pourrait bien constituer l’un des mouvements marquants de son mercato hivernal, sous réserve de finalisation.