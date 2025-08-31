Mercato OM : Accord total pour Aguerd (attendu finalement lundi) !

L’Olympique de Marseille vit des dernières heures de mercato mouvementées. Alors que le club phocéen travaille activement pour renforcer son effectif, deux renforts majeurs sont sur le point d’arriver : Emerson Palmieri et Nayef Aguerd. Si leur arrivée était initialement prévue ce soir, elle devrait finalement être décalée à demain.

Depuis plusieurs jours, l’OM a accéléré ses discussions pour attirer le latéral gauche Emerson Palmieri, actuellement à West Ham, et le défenseur central Nayef Aguerd, également sous contrat avec les Hammers. Ces deux profils, aguerris au plus haut niveau européen, sont considérés comme prioritaires pour renforcer la défense marseillaise.

Emerson Palmieri et Nayef Aguerd, deux renforts d’expérience

Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour FootMercato, un accord est déjà total concernant le dossier Aguerd : « Accord TOTAL TROUVÉ entre l’OM, West Ham pour le transfert de Nayef Aguerd. Contrat de 5 ans, transfert estimé à 21/23M€ bonus compris. Pas d’arrivée prévue ce soir à 23h05 mais c’est pour bientôt. »

Le club olympien a donc sécurisé l’arrivée de l’international marocain, qui devrait signer un contrat longue durée. Concernant Emerson Palmieri, les négociations sont également bouclées et l’officialisation devrait intervenir dans la foulée.

Une dernière ligne droite capitale pour l’OM

Alors que l’OM espérait accueillir ses recrues dès ce soir pour les intégrer rapidement au groupe, les deux joueurs sont finalement attendus demain à Marseille. Un léger contretemps qui ne remet pas en cause la finalisation des dossiers.

Ces renforts défensifs viennent répondre à un besoin urgent identifié par Roberto De Zerbi, soucieux de solidifier son arrière-garde. L’arrivée d’Aguerd et Palmieri offrirait à l’entraîneur italien plus de profondeur et d’expérience dans un secteur en difficulté depuis le début de saison.