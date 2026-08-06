Mercato OM : accord trouvé avec Manchester City pour le transfert de Gerónimo Rulli ?

L’OM se rapproche d’un nouveau départ majeur sur ce mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, le club marseillais et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Gerónimo Rulli, qui a également donné son feu vert pour rejoindre la Premier League.

Le transfert n’est cependant pas encore officiellement finalisé. Plusieurs détails contractuels doivent encore être réglés avec les représentants du gardien argentin avant l’échange des documents définitifs.

Un accord entre l’OM et Manchester City pour Rulli

Le dossier Gerónimo Rulli a franchi une étape décisive. D’après Foot Mercato, Manchester City et l’Olympique de Marseille sont désormais parvenus à un accord concernant le transfert du portier de 34 ans. Le montant exact de l’opération n’a pas encore été communiqué.

Le club anglais avait initialement proposé deux millions d’euros pour recruter l’international argentin. Une première offre refusée par la direction de l’OM, qui réclamait au moins 3,5 millions d’euros pour libérer un joueur dont le contrat arrive à échéance dans un an. Manchester City aurait depuis revu sa proposition afin de rapprocher les positions des deux clubs.

Gerónimo Rulli aurait également accepté le principe d’un départ vers l’Angleterre. Le gardien marseillais serait séduit par la possibilité de découvrir la Premier League et d’intégrer l’effectif de Manchester City, où il est destiné à occuper le rôle de numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma.

Un nouveau cadre sur le départ de l’OM

Arrivé à Marseille durant l’été 2024, Gerónimo Rulli a disputé 73 rencontres sous le maillot olympien selon Foot Mercato. Son départ constituerait un changement important dans la hiérarchie des gardiens de l’OM, alors que le club phocéen poursuit la restructuration de son effectif.

Les discussions s’étaient accélérées ces derniers jours. L’agent du joueur, Kristian Bereit, s’était notamment rendu dans les installations de Manchester City afin de faire avancer les négociations. Le média avait auparavant indiqué que le gardien était favorable à un transfert chez les Citizens.

À ce stade, le départ de Gerónimo Rulli n’est donc pas encore officiel. Foot Mercato précise que quelques derniers points doivent être réglés avec son entourage avant la finalisation complète de l’opération. En attendant la signature et les communiqués des deux clubs, l’accord annoncé place néanmoins le gardien argentin tout près de quitter l’OM pour Manchester City.