Mercato OM : Accord trouvé pour Ismaila Sarr ! Visite médicale déjà prévue?

L’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord avec Ismaila Sarr pour un transfert en provenance de Watford ! Le Sénégalais devrait passer sa visite médicale très rapidement !

Marcelino est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille et a poussé pour recruter des attaquants qui collent à son style de jeu ! Entre le 4231 et le 442 qu’il souhaite mettre en place, le coach espagnol a surtout besoin d’ailiers, ce qui manquait cruellement à l’effectif de l’OM !

Ce samedi, le nom d’Ismaila Sarr a été cité dans les médias comme une potentielle piste des Marseillais. Ce dimanche, c’est le journaliste de The Athletic, David Ornstein qui affirme qu’un accord existe entre Watford et l’OM pour un transfert. La somme n’a pour le moment pas fuité !

🚨 Marseille have reached agreement with Watford to sign Ismaila Sarr. Personal terms for 25yo in place + medical scheduled for Monday. Senegal winger into last 12mnths of #WatfordFC contract & seen as perfect for style of #OM boss Marcelino @TheAthleticFC https://t.co/BddlR6c9e3 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 23, 2023

On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces

En conférence de presse, Marcelino a évoqué le mercato estival de l’OM , il confirme les changements à venir, notamment des joueurs de couloir : « Il faudra faire quelques changements dans l’effectif. On en discute depuis un moment. Quand on voit ce qu’il y avait l’an dernier, la structure était différente. On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces. On va discuter de tout ça ensemble. On doit chercher et trouver des joueurs dans le budget établi. Il faut fermer l’effectif et ensuite en faire une équipe. Pour cela on doit trouver des joueurs mais aussi des personnes qui sont compatibles. On doit essayer de minimiser au maximum les erreurs… »

Marcelino sait aussi qu’il va avoir besoin de renforcer sa ligne d’attaque : « On va commencer sans plusieurs éléments. On n’a pas d’excuse. On va avoir besoin de profils différents, il faudra se bouger sur les profils offensifs. Les attaquants seront peut-être ceux qui s’adapteront le plus facilement. On va essayer de travailler pour bien faire. C’est la position qu’on a aujourd’hui. »