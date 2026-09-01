Mercato OM : accord verbal avec Crystal Palace pour Quinten Timber

Le départ de Quinten Timber se rapproche dans les toutes dernières minutes du mercato. Selon le journaliste Santi Aouna pour Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Crystal Palace pour le transfert du milieu néerlandais.

Le dossier est cependant encore loin d’être totalement bouclé.

Selon Santi Aouna, Crystal Palace tente désormais de finaliser l’opération avant la fermeture du mercato.

« Accord verbal trouvé entre Crystal Palace et l’OM pour Quinten Timber. Mais Crystal Palace tente désormais de clôturer avant la fin du mercato… »

Le temps presse donc pour les deux clubs. À ce stade, l’accord est verbal, mais la signature et l’enregistrement du transfert doivent encore être finalisés.

Quinten Timber pourrait ainsi quitter Marseille quelques mois seulement après son arrivée en provenance du Feyenoord. Un problème à venir pour Genesio avec les blessures de Kondogbia et Nnadi !