Mercato OM : accord verbal entre Sunderland et Igor Paixao !

Le dossier Igor Paixao s’accélère dans cette dernière ligne droite du mercato. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Sunderland a trouvé un accord verbal avec l’ailier brésilien sur les conditions personnelles de son contrat. Les discussions se poursuivent désormais avec l’Olympique de Marseille, qui a déjà refusé une première proposition.







Paixao a donné son accord à Sunderland

L’avenir d’Igor Paixao pourrait bien s’écrire en Premier League.

Selon Fabrizio Romano, qui relaie les informations de Sky Sports, Sunderland a trouvé un accord verbal avec le joueur sur les termes personnels.

Cette avancée signifie que Paixao est ouvert à un départ vers le club anglais. Mais le transfert est encore loin d’être bouclé, puisque l’OM et Sunderland doivent toujours trouver un accord sur le montant de l’opération.

La première proposition formulée par le club anglais a été refusée par Marseille.

Les négociations restent ouvertes avec l’OM

Malgré ce premier refus, les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

Toujours selon les informations relayées par Fabrizio Romano, le dossier reste d’actualité et Sunderland continue de négocier avec l’Olympique de Marseille.

À ce stade, aucun accord entre les clubs n’est donc annoncé.

Le dossier est particulièrement sensible pour l’OM, puisque Paixao fait partie des joueurs importants de l’effectif de Bruno Genesio, alors que le club doit toujours réduire sa masse salariale et générer des liquidités avant de pouvoir accélérer sur plusieurs arrivées.

Le fait que le joueur se soit déjà entendu avec Sunderland constitue toutefois une étape importante. Désormais, toute la question est de savoir si le club anglais acceptera de revoir son offre à la hausse pour convaincre Marseille.

Dans cette dernière semaine du mercato, Igor Paixao devient donc l’un des dossiers les plus chauds à suivre du côté de l’OM.