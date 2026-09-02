Mercato OM : Acherchour charge la gestion de McCourt

Invité de RMC Sport, Walid Acherchour a livré un jugement très sévère sur la gestion estivale de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille. Le consultant pointe notamment les engagements pris devant la DNCG sur la réduction de la masse salariale et l’intervention d’Unique Sports Group dans les dossiers de transferts.

« La gestion de l’été de McCourt a été catastrophique »

Pour Walid Acherchour, les difficultés rencontrées par l’OM durant ce mercato ne sont pas seulement la conséquence du contexte financier général.

Le consultant estime que certaines décisions prises par Frank McCourt ont directement compliqué la situation du club.

« La gestion de l’été de McCourt a été catastrophique… On peut le féliciter de sa fidélité financière à l’OM, mais mettre Unique Sport dans les pattes… »

Acherchour fait ici référence au rôle pris par Unique Sports Group dans plusieurs dossiers de départs durant l’été, dans un contexte où Marseille cherchait à réduire fortement sa masse salariale.

🔵⚪ @walidacherchour : “La gestion de l’été de McCourt a été catastrophique… On peut le féliciter de sa fidélité financière à l’OM, mais mettre Unique Sport dans les pattes… Promettre à la DNCG des garanties aussi drastiques pour la masse salariale, il s’est mis dans la… pic.twitter.com/FmWnMD20xc — After Foot RMC (@AfterRMC) September 1, 2026

« Il s’est mis dans la merde tout seul »

Le consultant de RMC critique surtout les engagements pris par le propriétaire américain devant la DNCG.

« Promettre à la DNCG des garanties aussi drastiques pour la masse salariale, il s’est mis dans la merde tout seul. »

Une déclaration qui fait écho à un mercato durant lequel l’OM a été fortement limité dans le sens des arrivées, malgré plusieurs départs importants.

Pour Acherchour, McCourt reste donc un propriétaire financièrement fidèle au club, mais sa stratégie estivale aurait largement contribué à enfermer l’OM dans une situation particulièrement contraignante sur le marché.