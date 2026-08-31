Mercato OM : Acherchour révèle le nom d’un joueur libre qui a un accord avec Marseille !

À quelques heures de la fermeture du mercato, l’OM pourrait se tourner vers des paris de dernière minute pour compléter son effectif. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a révélé que Marseille aurait notamment un accord avec Tanguy Ndombele, ancien joueur de Bruno Genesio à Lyon et passé par Nice la saison dernière.

Un accord avec Ndombele ?

Selon Walid Acherchour, l’OM aurait déjà avancé sur plusieurs dossiers, mais avec des profils qui posent question sur le plan physique.

« Et puis, il faut voir les accords. Il faut voir la santé des joueurs avec qui l’Olympique de Marseille a un accord. Par exemple, il y a un ancien milieu de terrain qu’aime beaucoup Génésio, qui était à Nice l’année dernière, qui a un accord avec l’Olympique de Marseille. Mais bon, ce n’est pas du premier choix physiquement et athlétiquement. »

Le consultant a ensuite nommé le joueur concerné :

« Un joueur qui était à Lyon avec Génésio, qui était à Nice l’année dernière… Tanguy Ndombele… Ils ont des accords avec ce type de joueurs. »

Si cette information se confirme, Tanguy Ndombele pourrait donc représenter une option pour renforcer le milieu de terrain marseillais dans les dernières heures du marché.

Des paris à relancer physiquement

Acherchour insiste néanmoins sur un point important : les joueurs encore accessibles à ce stade du mercato ne présentent pas forcément toutes les garanties physiques.

« C’est-à-dire que les mecs qui vont venir, ce sont des mecs qu’il va falloir retaper. »

Le consultant résume ainsi la situation de l’OM :

« Attention : aujourd’hui, le 30 août, si tu ne fais pas de paris, il n’y en a plus. »

Marseille reste donc confronté à une équation très délicate : vendre suffisamment pour pouvoir recruter, puis trouver des joueurs disponibles immédiatement dans un marché déjà très avancé.

Dans ce contexte, la piste Ndombele pourrait correspondre à la logique des dernières heures : un joueur connu de Genesio, avec un potentiel important, mais qu’il faudrait remettre en condition avant de pouvoir en tirer le meilleur.