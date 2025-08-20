Mercato OM : Adrien Rabiot, de plus en plus courtisé – une offre d’Arabie saoudite à venir !

MERCATO OM – L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille s’assombrit de jour en jour. Placé sur le marché pour un montant estimé à 15 M€, l’international français ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Son profil attire désormais plusieurs grands clubs européens… mais pas seulement.

Déjà suivi par les géants de Serie A, Rabiot conserve une cote élevée en Italie. L’Inter Milan, la Juventus et l’AC Milan se sont renseignés sur sa situation. Les Rossoneri pourraient même envisager un montage incluant Ismaël Bennacer dans l’opération. La proximité de Rabiot avec Massimiliano Allegri, actuel entraîneur milanais et ancien mentor à la Juve, pourrait aussi jouer un rôle clé.

La piste turque : Galatasaray en embuscade

En Turquie, Galatasaray suit de près le dossier. Le club stambouliote a fait d’Ilkay Gündogan sa priorité, mais en cas d’échec, Rabiot figure en haut de la liste des alternatives. Un intérêt qui confirme que le milieu marseillais garde une image solide sur la scène européenne.

Une ouverture vers l’Arabie saoudite

Nouveauté dans ce feuilleton : Al-Ittihad, formation saoudienne dirigée par Laurent Blanc, a manifesté son intérêt. L’entraîneur français, qui avait lancé Rabiot en équipe première au PSG, verrait d’un bon œil une réunion avec son ancien protégé. Une option lucrative qui viendrait concurrencer les prétendants européens.

Un contexte explosif à Marseille

Si Rabiot est aujourd’hui poussé vers la sortie, c’est avant tout à cause d’un incident majeur survenu après la défaite inaugurale de l’OM à Rennes. Selon plusieurs sources, le milieu français aurait eu une altercation violente dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, révélation de la préparation estivale. Des coups auraient même été échangés, au point de choquer Roberto De Zerbi et de pousser les dirigeants à placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Un choix qualifié d’« inévitable » par Pablo Longoria, qui a dénoncé « un événement d’une gravité et d’une violence extrême ». Pourtant, dans l’entourage du joueur, on dénonce une « histoire montée », utilisée comme prétexte pour se séparer de Rabiot, pourtant leader de l’équipe la saison passée (9 buts, 4 passes décisives en 29 matches de Ligue 1).

Un départ inévitable

Entre tensions internes et intérêts multiples venus d’Italie, de Turquie et désormais d’Arabie saoudite, le départ d’Adrien Rabiot semble de plus en plus probable. Reste désormais à savoir si le milieu choisira la continuité sportive en Serie A, l’aventure turque à Galatasaray ou un exil doré à Al-Ittihad sous les ordres de Laurent Blanc.