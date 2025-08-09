Mercato OM – Adrien Rabiot : “pourquoi j’aime l’OM ? “

Arrivé la saison dernière à l’OM, Adrien Rabiot s’est rapidement imprégné de l’ambiance phocéenne. Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu international français a expliqué pourquoi il se sent comme chez lui au bord de la Méditerranée.

Une ville et un club uniques

« Pourquoi j’aime Marseille ? C’est l’atmosphère qui règne dans la ville et tout autour du club », confie Rabiot.

À ses yeux, l’OM ne se résume pas à une équipe de football : c’est un état d’esprit partagé par toute une ville.

« Quand je suis à l’extérieur ou au stade, toutes les personnes que je peux rencontrer sont imprégnées par l’Olympique de Marseille. Cela fait du bien pour un passionné comme moi. »

L’ancien Turinois savoure la passion marseillaise et la pression qui l’accompagne :

« Tous les gens sont impliqués et attendent beaucoup de nous. Cette pression me plaît, j’ai baigné dedans depuis que je suis très jeune. »

Habitué aux grands rendez-vous, Rabiot est taillé pour ce contexte brûlant. Sa première saison sous le maillot olympien confirme sa volonté d’être un leader sur et en dehors du terrain.