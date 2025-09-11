Mercato OM : Adrien Rabiot sort du silence !

Transféré à l’AC Milan après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a choisi ce mercredi de prendre la parole pour la première fois depuis son départ de l’Olympique de Marseille. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain international a tenu à adresser un long message de gratitude aux supporters marseillais.

« Vous m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais »

Dans son communiqué, Rabiot a insisté sur le lien tissé avec le public phocéen depuis son arrivée en septembre 2024 :

« Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu’à mon départ. »

Un accueil que l’ancien Parisien n’oublie pas, lui qui avait été ovationné à sa descente d’avion à Marignane.

« Vous avez été d’un soutien sans faille »

Devenu rapidement une pièce essentielle de Roberto De Zerbi, Rabiot a vécu une intégration express. Malgré la fin abrupte de son aventure, il souligne la force du soutien reçu :

« Durant toute la saison vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce “Aux armes”. Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade… »

Un message adressé uniquement aux supporters

Sans évoquer ni ses anciens dirigeants ni Roberto De Zerbi, Rabiot a choisi de concentrer ses remerciements vers les tribunes :

« Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc. »

Le message, signé « DUC », clôt une séquence mouvementée qui aura vu son aventure marseillaise basculer le 15 août dernier après une altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park.

Un départ au goût amer

Ironie du calendrier, Rabiot pourrait effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs milanaises dès dimanche contre Bologne… le club où Jonathan Rowe a été transféré.