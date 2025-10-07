Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : “Aguerd c’est le Boss qu’il nous manquait ! “
OM Actualités

Mercato OM : “Aguerd c’est le Boss qu’il nous manquait ! “

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici un extrait de l’émission DFM a tenté l’exercice de la “tier list des recrues” à l’OM — c’est-à-dire un classement des recrues selon leur performance sur le mois de septembre en catégories (tiers) allant du goat au flop ! Nayef Aguerd est placé dans la plus haute catégorie, celle du goat, il a séduit tous les participants de l’émission !

 

 

Depuis juin, s’il y a bien un joueur qu’il faut prendre c’est Nayef Aguerd !

Pour revoir l’intégralité de cette émission, avec un retour sur le dernier weekend, le calendrier et donc la tier list des recrues !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823