Mercato OM : “Aguerd c’est le Boss qu’il nous manquait ! “

Voici un extrait de l’émission DFM a tenté l’exercice de la “tier list des recrues” à l’OM — c’est-à-dire un classement des recrues selon leur performance sur le mois de septembre en catégories (tiers) allant du goat au flop ! Nayef Aguerd est placé dans la plus haute catégorie, celle du goat, il a séduit tous les participants de l’émission !

Depuis juin, s’il y a bien un joueur qu’il faut prendre c’est Nayef Aguerd !

Pour revoir l’intégralité de cette émission, avec un retour sur le dernier weekend, le calendrier et donc la tier list des recrues !