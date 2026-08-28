Mercato OM : Aguerd et Harit ont refusé des offres du Golfe ?

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’OM peine toujours à dégager les marges nécessaires pour recruter. Selon La Minute OM, Nayef Aguerd et Amine Harit auraient récemment repoussé des propositions venues du Golfe. Deux refus qui compliquent encore un peu plus le dégraissage attendu par la direction marseillaise.

Aguerd aurait refusé un gros contrat saoudien

Selon La Minute OM, Nayef Aguerd et Amine Harit ont récemment décliné des offres en provenance du Golfe.

Le cas Aguerd est particulièrement notable. Le défenseur marocain, qui avait déjà refusé un départ vers la Real Sociedad, aurait cette fois repoussé un gros contrat proposé par un club saoudien.

À ce stade, aucune information précise n’est donnée sur l’identité du club concerné ni sur les montants proposés. De son côté, Amine Harit aurait lui aussi refusé une proposition venue du Golfe. Là encore, aucun accord n’a donc été trouvé pour permettre un départ.

Deux refus qui compliquent le mercato de l’OM

Ces situations arrivent au pire moment pour l’OM. Le club doit encore enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir réellement accélérer sur le recrutement. Aguerd et Harit font partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille, mais leurs refus réduisent mécaniquement les options disponibles pour alléger la masse salariale.

Le problème est d’autant plus important que l’OM dispose de très peu de temps pour boucler ses ventes et réinvestir ensuite.

À quelques jours de la fin du mercato, le dégraissage reste donc le dossier prioritaire. Tant que plusieurs sorties n’auront pas été finalisées, Marseille restera limité dans sa capacité à renforcer l’effectif de Bruno Genesio.