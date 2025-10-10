Mercato OM : Aguerd, l’énorme apport, “il amène de la sérénité”

Dans un entretien accordé à Top Mercato, Olivier Dall’Oglio est revenu sur son passage à Dijon et sur l’évolution de Nayef Aguerd, aujourd’hui défenseur central de l’OM. Le technicien, qui a également dirigé Saint-Étienne, Brest et Montpellier, n’a pas tari d’éloges sur son ancien joueur, dont il a perçu très tôt le potentiel.

« Je prends souvent l’exemple de Nayef qu’on a eu en 2018 à Dijon. Quand il arrive, on voit son potentiel, mais on sait qu’il lui faudra au moins six mois », s’est souvenu l’entraîneur. À l’époque, le défenseur marocain n’avait disputé que « quatre ou cinq matches au début » avant de s’imposer progressivement grâce à sa rigueur et sa lecture du jeu. Malgré des débuts discrets et quelques critiques médiatiques, notamment celles de Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club, Aguerd a su se structurer pour devenir un pilier défensif. « Il a de la qualité, il est motivé et passionné, mais il faut le structurer », expliquait déjà Dall’Oglio à l’époque.

L’ancien coach de Dijon Dall’Oglio salue la progression d’Aguerd

Aujourd’hui, l’ancien coach estime que le recrutement d’Aguerd à l’OM représente une vraie plus-value pour le club phocéen. « La solidité vient aussi du recrutement de Pavard et Aguerd. Nayef amène de la sérénité, il n’est pas hyper expansif. C’est un joueur constamment performant », a-t-il affirmé. Selon lui, l’association entre les deux internationaux pourrait « donner de la sécurité et de la sérénité à un groupe » souvent sujet à des irrégularités.

Dall’Oglio insiste également sur le profil mental exemplaire de son ancien protégé : « Il est dans l’analyse, dans la communication, il ne va pas se braquer. Il va aller chercher des manques qu’on peut lui indiquer. » Pour l’entraîneur, ce comportement peut influencer positivement l’état d’esprit du vestiaire marseillais, notamment chez des joueurs plus nonchalants : « Parfois, on voit un Greenwood un peu tranquille. Il pourra influer sur ça. »

Enfin, Dall’Oglio a salué la capacité d’Aguerd à se montrer décisif dans les deux surfaces : « Et quand vous l’associez à un bon timing, cela donne un avantage dans les deux surfaces. Il sent quand il faut y aller. »

Avec des qualités mentales et tactiques reconnues, Nayef Aguerd s’impose ainsi comme un élément clé de la stabilité recherchée par Roberto De Zerbi à l’OM.