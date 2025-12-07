Mercato OM : Al-Qadsiah veut recruter Leonardo Balerdi !

Selon les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Marca et collaborateur de Fabrizio Romano, le club saoudien d’Al-Qadsiah s’intéresse à Leonardo Balerdi, l’un des cadres défensifs de l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin, régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi, figure parmi les profils suivis par la formation du Golfe.

Le nom du club n’est pas inconnu du côté de l’OM. L’été dernier, Al-Qadsiah avait déjà recruté Pierre-Emerick Aubameyang, parti renforcer son projet ambitieux.

Depuis, le club saoudien poursuit sa politique d’investissements, avec notamment les arrivées de Otavio (ex-Porto) et Retegui (ex-Atalanta). L’équipe occupe actuellement la 5e place de son championnat et souhaite continuer à attirer des joueurs reconnus sur la scène internationale.

Al-Qadsiah quiere a Leonardo Balerdi. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 5, 2025

Un transfert quasiment impossible à envisager

Malgré cet intérêt concret, un départ de Leonardo Balerdi apparaît très improbable. Le défenseur marseillais a un objectif prioritaire :

disputer la prochaine Coupe du monde avec l’Argentine.

Or, ce projet sportif est totalement incompatible avec un départ vers le championnat saoudien à ce stade de sa carrière. Balerdi sait que pour rester dans les plans de Lionel Scaloni, il doit évoluer dans un championnat compétitif.

La dernière liste de Lionel Scaloni est explicite :

aucun joueur convoqué ne joue dans un championnat du Golfe.

Un départ vers l’Arabie saoudite compromettrait donc fortement les chances de Balerdi de figurer dans la sélection argentine durant les prochains mois, alors que la préparation pour la Coupe du monde approche.

Balerdi pleinement concentré sur sa saison à Marseille

Leonardo Balerdi reste aujourd’hui totalement impliqué dans la saison de l’OM.

À ce stade, toutes les conditions sportives rendent le transfert extrêmement improbable, et aucune discussion avancée n’est signalée côté OM.