Mercato OM : Alexis Sanchez a donné sa priorité?

D’après les informations de Sport, relayés par Redgol, un média chilien, Alexis Sanchez aurait bien donné sa priorité à une option pour son avenir : ce serait l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille tenterait toujours d’enrôler Alexis Sanchez après une grosse première saison de la part du Chilien avec Igor Tudor. Marcelino apprécierait aussi l’attaquant et ne serait pas contre l’idée de l’avoir dans son effectif pour la saison qui arrive à l’OM.

Sanchez donne sa priorité à l’OM?

La direction continue de négocier avec l’entourage de la star chilienne mais ces dernières semaines, les contacts avec son agent aurait été difficiles, baissant l’espoir qu’il puisse porter le maillot marseillais la saison prochaine. Seulement, d’après le média Sport relayé jusqu’ au Chili, Alexis Sanchez aurait donné sa priorité !

L’Olympique de Marseille serait en effet la priorité de l’international chilien. Il aurait jeté une offre de la part de Galatasaray qui tente depuis plusieurs mois de le récupérer. A voir si cet intérêt pour les Marseillais va durer et s’il est prêt à négocier avec l’OM qui ne voudrait pas exploser son budget non plus pour récupérer le joueur.

El tocopillano estaría viendo con buenos ojos un nuevo contrato con el Olympique de Marsella y le estaría dando prioridad a los focenses. La imagen mental de Alexis Sánchez gritando un gol en el clásico turco comienza a esfumarse. El chileno, que parecíahttps://t.co/WAKwzqjfEA — MSN Chile (@msncl) July 15, 2023

Longoria, politique bricolage dixit Riolo

« Ce dossier Sanchez dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »