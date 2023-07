Mercato OM : Alexis Sanchez dans l’attente?

L’Olympique de Marseille négocierait toujours avec Alexis Sanchez pour une prolongation de l’histoire entre les deux parties. Le Chilien a publié un message un peu énigmatique sur ses réseaux sociaux.

Après la belle saison réalisée par Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille, les supporters espèrent que le club et le Chilien trouveront un accord afin de continuer l’aventure. Malgré l’arrivée de Pierre Emerick Aubamayang, l’attaquant pourrait-il encore venir renforcer le secteur offensif de l’OM?

Sur les réseaux sociaux, l’international chilien passé par Arsenal et le FC Barcelone s’est exprimé de façon énigmatique sur son avenir. Alexis Sanchez a publié en description d’une photo « Time. ⏱ .…. ⏳ …. 🔋 ….. ⚽️ », laissant planer le doute sur le club qu’il va prochainement choisir.

Alexis Sanchez qui fait des rébus en Emojis ( décidément 🤣)

En tout cas il a rechargé les batteries et va revenir dans un club mais ou ? pic.twitter.com/eJZN5Bwn2B — ꪜꪖꪀ (@VanTeamOM) July 22, 2023

Longoria, politique bricolage dixit Riolo

« Ce dossier Sanchez dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »