Mercato OM : Ali Cho trop gourmand ?

Mohamed Ali Cho est bel et bien une cible de Pablo Longoria, les négociations sont en cours mais rien n’est simple. Alors qu’un accord avec Angers serait proche, le joueur aurait des exigences salariales très élevées…

Les infos autour du recrutement d’Ali Cho par l’OM se multiplient. Selon l’Equipe de ce jeudi matin, Jorge Sampaoli a validé cette piste explorée par Longoria. Contrairement à ce qu’indiquait le 10 Sport hier, le quotidien sportif affirme qu’aucun accord n’a été trouvé pour l’instant même si les deux clubs ont bien entamé des discussions. Angers réclamerait une indemnité de transfert comprise entre 12 et 14 millions d’euros.

Angers veut un paiement cash et Ali Cho un gros salaire ?

L’OM ne serait pas seul sur le coup, en effet le Betis et surtout l’Eintracht Francfort seraient sur le coup. Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.

Info : discussions avancées entre l’OM et le SCO pour le transfert de Mohamed Ali Cho mais pas encore d’accord. Angers veut 12 M€ cash et l’OM veut étalonner le paiement. Le joueur demande un gros salaire à Longoria qui bloque les négos pour l’instant. https://t.co/q1pU247Oc0 — Sébastien Denis (@sebnonda) May 11, 2022

Pour notre invité, David (Massilia1978), le joueur passé par le PSG et Everton est ce qui se fait de mieux chez les joueurs nés en 2004 et il peut être comparé en terme de « coup » comme un « coup » semblable à Pépé, acheté par Lille à Angers en 2017 pour 10 millions et revendu 80 deux ans plus tard à Arsenal :

« C’est un 2004, considéré comme surement le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David (Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

Une arrivée de Cho, synonyme d’une vente de Bamba ?

Auteur d’une saison assez réussie du côté de l’OM pour sa première année pleine chez les professionnels, Bamba Dieng possède une belle côte sur le marché des transferts. Des rumeurs étaient déjà sorties l’hiver dernier notamment du côté de Newcastle et cela pourrait se renouveler cet été pour l’international sénégalais. En cas de départ, Ali Cho pourrait constituer une belle alternative à l’attaquant olympien. Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, les deux profils sont si similaires qu’il serait difficile d’envisager de garder les deux :

« Là où je suis d’accord avec David c’est que dans l’absolu, il a un profil intéressant. C’est cher mais dans le football moderne, si tu veux faire des plus values, il faut tenter. Il a un profil où tu peux imaginer que si il progresse, ça peut devenir intéressant, à son jeune âge, j’ai vu un match en début de saison où il a bougé des défenseurs de 30 ans, il courrait dans tous les sens, techniquement c’était ultra propre (…) Après t’as Bamba Dieng, ça veut dire que tu vas le vendre, c’est le même genre de profil. » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)